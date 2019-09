'प्रस्थानम' ने दिया संजय दत्त को बड़ा झटका, पहले दिन कमाए इतने करोड़, मान्यता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा

संजय दत्त ( Sanjay Dutt ) की फिल्म 'प्रस्थानम' की रिलीज होने से पहले काफी माउथपब्लिसिटी हो रही थी। लोग फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे। फिल्म शुक्रवार को रिलीज गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर पहले दिन कोई खास कमाई नहीं कर पाई। यानी कि सिनेमाघरों तक दर्शकों को खींच लाने में 'प्रस्थानम' कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि, अब तक 'प्रस्थानम' की पहले दिन की कमाई के सटीक आंकड़े तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन खबर है कि फिल्म पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर धड़ाम से गिरी है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक,'प्रस्थानम' पहले दिन करीब 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करेंगी। जो अच्छी ओपनिंग हो सकती है। यह फिल्म 'प्रस्थानम' साल 2010 में आई तेलुगू फिल्म 'प्रस्थान' का रीमेक है। यह फिल्म 'प्रस्थानम' साल 2010 में आई तेलुगू फिल्म 'प्रस्थान' का रीमेक है।

