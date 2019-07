संजय दत्त ने बर्थडे पर दिया फैंस को तोहफा, Prasthanam टीजर हुआ जारी, बाहुबली के अंदाज में दिखें 'बाबा'

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता Sanjay Dutt आज 29 जुलाई को अपना 60वां बर्थडे मना रहे हैं। इस खुश के मौके पर संजय दत्त की आने वाली फिल्म 'प्रस्थानम' (Prasthanam) का टीजर जारी किया गया है। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। टीजर से लग रहा है कि संजू बाबा एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में वापसी को तैयार है।

संजय दत्त ने अपने वेरीफाई ट्विटर अकाउंट से फिल्म 'प्रस्थानम' का टीजर शेयर किया है। जबर्दस्त एक्शन से भरपूर इस टीजर में संजय एक बाहुबली के अंदाज में नजर आ रहे हैं। टीजर में सभी फिल्म के मुख्य किरदारों की झलक दिखाई गई है। सोशल मीडिया पर इस टिजर को बहुत पसंद किया जा रहा हैं। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने भी इस फिल्म के टीजर को जारी किया है।

Witness the war for power with #Prasthanam! Proudly presenting the #PrasthanamTeaser - https://t.co/6GZOMwVre8



In Cinemas on 20th September 2019.@mkoirala​ ​@bindasbhidu​ ​@ChunkyThePanday​ ​@alifazal9​ ​@AmyraDastur93​ ​@satyajeet_dubey​ ​@chahattkhanna​ ​#DivinaaThackur