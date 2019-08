संजय दत्त की 'Prasthanam' का ट्रेलर जारी, सालों बाद साथ दिखी संजय-मनीषा की जोड़ी

बॅालीवुड स्टार Sanjay Dutt की फिल्म 'Prasthanam' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है। मूवी में संजय के अलावा जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अली फजल और चंकी पांडे अहम रोल में दिखेंगे। डायरेक्टर देवा कट्टा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 20 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह 2010 में आई साउथ की मूवी प्रस्थानम का हिंदी रीमेक है।

2008 में आई फिल्म 'महबूबा' के बाद अब एक बार फिर मनीषा कोइराला और संजय दत्त एक साथ काम करते नजर आएंगे। अब तक प्रस्थानम का टीजर और कई लुक पोस्टर जारी हो चुके हैं। संजय दत्त मूवी में एक बाहुबली नेता बलदेव प्रताप सिंह के रोल में दिखेंगे वहीं जैकी श्रॉफ गैंगस्टर के किरदार का किरदार निभाएंगे। दोनों फिल्म में एक दूसरे के खास दोस्त के रोल में दिखाई देंगे।

Sanjay Dutt forays into film production... Here's #PrassthanamTrailer... #Prassthanam stars Sanjay Dutt, Manisha Koirala and Jackie Shroff... Remake of #Telugu film #Prasthanam... Directed by Deva Katta... 20 Sept 2019 release... Link: https://t.co/NvLhgYHtSI