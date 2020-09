1 रन शॉर्ट दिए जाने के बाद Preity Zinta ने निकाला गुस्सा, ट्वीट में कर डाली ये मांग

मुंबई। आईपीएल फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ( Preity Zinta ) लीग के मौजूदा 13वें सीजन में क्रिकेट नियमों पर नाराजगी जाहिर की है। किंग्स इलेवन पंजाब को 13वें सीजन के दूसरे मैच में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैच का आखिरी समय विवादों से भरा रहा।

I’ve always believed in being graceful in a win or loss & in the spirit of the game but it’s also important to ask for policy changes that improve the game in the future for everyone. The past has happened and it’s imp to move on. So Looking ahead & being positive as always 👍