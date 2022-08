शाहरुख खान की वजह से प्रीति जिंटा को मिली थी 'कोई मिल गया', फिल्म की कहानी ऋतिक की असल जिंदगी से थी प्रेरित

सुपरहिट फिल्मों में से एक फिल्म 'कोई मिल गया' आज भी लोगों की फेवरेट है। जब तक लोग इसे आज भी टीवी पर देख ही लेते हैं और देखते ही देखते इस फिल्म ने 19 साल पूरे कर लिए हैं। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली थी। ऋतिक रोशन और प्रीति ज़िंटा की जोड़ी दर्शकों का दिन जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रीति ज़िंटा को ये फिल्म शाहरुख खान की वजह से मिली थी।

जी हां ये एकदम सच है कि प्रीति ज़िंटा को 'कोई मिल गया' फिल्म शाहरुख खान की वजह से मिली थी। शायद कम लोगों को पता हो कि इस फिल्म के लिए प्रीति जिंटा मेकर्स की पहली पसंद नहीं थीं। फिल्म में फीमेल लीड रोल के लिए राकेश रोशन ने प्रीति ज़िंटा से पहले दो अदाकाराओं के बारे में सोचा था। इनमें एक थीं ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय का नाम लगभग तय था, लेकिन बाद में मेकर्स को लगा कि वे शायद ही इस रोल के लिए परफेक्ट होंगी क्योंकि ऐश्वर्या और ऋतिक समान उम्र के हैं और रोहित मेहरा और निशा के किरदार में उम्र का फर्क दिखना बेदह जरूरी था।

