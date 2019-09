प्रधानमंत्री मोदी ने लिया 64 साल के अनुपम खेर की मां का आशीर्वाद, एक्टर ने मां दुलारी का वीडियो किया जारी

17 सितंबर को पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी पीएम को उनके जन्मदिन की बधाई दी। खास बात यह थी कि उस मौके पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की मां दुलारी ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी।

अनुपम खेर की मां दुलारी ने एक वीडियो के जरिए उन्हें बर्थडे विश किया।

Mom wanted to wish Prime Minister @narendramodi ji. So I started recording the message. It is only when she said “आने तो दे” I realised she is expecting him to come on the phone and do a FaceTime with her. She is innocently hilarious. Happy Birthday Sir.🙏🙏😍 #DulariRocks pic.twitter.com/bEJiZK3een