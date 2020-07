ग्लैमरस अंदाज में नज़र आईं Priyanka Chopra, रेड कलर के गाउन में दिखा खूबसूरत अंदाज, देखें Video

नई दिल्ली। बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस ( Bollywood Versatile Actress ) के रूप में पहचान बनाने वालीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra ) आज एक इंटरनेशल स्तर पर पहचान बना चुकी हैं। प्रियंका ने बॉलीवुड से हॉलीवुड ( Bollywood To Hollywood ) का सफर खुद अकेले ही तय किया है। प्रियंका जितना अपनी मूवीज़ और स्टाइल ( Priyanka's movie and Style ) के लिए चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया पीसी का एक पुराना ( Priyanka Chopra Throwback Video ) खूब वायरल हो रहा है। जिसमें वह अपनी दिलकश अदाएं बिखेरती ( Priyanka Looks stunning ) हुईं नज़र आ रही हैं। वीडियो में प्रियंका का लुक देखने में काफी जबरदस्त लग रहा है। यही वजह है कमेंट में उनके चाहने वाले उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं।

ग्लैमरस अंदाज के कैमरे के सामने पोज करती प्रियंका ( Priyanka Chopra Smile ) की स्माइल ने उनके लुक को और भी जबरदस्त बना दिया है। रेड ड्रेस में एक्ट्रेस ( Priyanka Looks Hot In Red Gown ) काफी हॉट नज़र आ रही हैं। रेड गाउन के साथ उन्होंने पॉनी टेल बनाई है। साथ ही मिनिमल मेकअप के साथ उनका लुक सिंपल लेकिन काफी स्टाइलिश ( Priyanka Look Simple and Stylish ) लग रहा है। जिससे उनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। बता दें कि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनास ( Priyanka Shared Pic With Nick Jonas ) के साथ इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि आज ही के दिन निक जोनास ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज ( Nick proposed to priyanka for marry ) किया था। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पोस्ट में बताया कि जिस वक्त निक जोनास ने उन्हें प्रपोज किया था, वह निशब्द हो गई थीं, लेकिन उन्होंने इसके बाद हां कह दिया। फोटो में निक और प्रियंका काफी अच्छे लगे रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों प्रियंका हॉलीवुड के कुछ टेलीविजन शोज ( Priyanka doing some tv shows ) पर काम कर रही हैं। हॉल ही में प्रियंका का अमेजन स्टूडियोज ( Amazon studios ) के साथ पहला लुक आउट हुआ है। इसमें वह निक संग ही दिखाई देने वाली हैं। वहीं पीसी ने अभी तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म ( Priyanka Last bollywood movie ) का ऐलान नहीं किया है। वैसे बता दें स्काई इज द पिंक ( Sky is the Pink ) प्रियंका की आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। जिसमें उन्हें देखा गया था।