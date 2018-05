बॉलीवुड के बाजीराव यानी रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने जिगरी दोस्त रणवीर सिंह को आधी रात को वीडियो कॉल किया। आखिर ऐसी क्या बात थी, जिसके लिए प्रियंका सुबह तक इंतजार नहीं कर सकीं और उन्हें रणवीर को आधी रात को ही वीडियो कॉल करना पड़ा।

प्रियंका ने रणवीर को जिस वक्त कॉल किया, उस वक्त रणवीर कार ड्राइव कर रहे थे। इसके साथ ही रणवीर अपनी फिल्म के अगले सीन के लिए तैयारी भी कर रहे थे। रणवीर ने प्रियंका का वीडियो कॉल देखते ही तुरंत कॉल रिसीव किया और बात की।

बता दें प्रियंका चोपड़ा ने ये कॉल रणवीर को इंस्टाग्राम पर किया था। प्रियंका ने रणवीर को इंस्टाग्राम में लाइव चैट में ज्वाइन करने के लिए वीडियो कॉल किया। बॉलीवुड की पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा ने अपनी और रणवीर की वीडियो चैट को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "शुक्रिया रणवीर सिंह, तुम सच में एक रॉकस्टार हो। तुम्हारी तरफ से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया गया संदेश महत्वपूर्ण है।"

बता दें कि इस वीडियो में प्रियंका रणवीर सिंह से सवाल करती हुई नजर आ रहीं हैं कि तुम इंटरनेशनल 'वुमन्स डे' पर स्पेशल क्या करने वाले हो और तुमने क्या पहना हुआ है, तो रणवीर सिंह जवाब देते हुए कहते हैं, "मैंने ग्रीन कलर की स्कर्ट पहनी है। मैंने कल ही सेट पर यह बोल दिया था कि 'वुमन्स डे' पर सभी लोग स्कर्ट पहनेंगे, सभी लोग मतलब सभी लोग यहां तक स्पॉट बॉय सभी ने स्कर्ट पहनी।"

इसके बाद प्रियंका मजाजिका मूड में रणवीर से कहती हैं, "हम लोगों ने तो तुमको पहले भी स्कर्ट में देखा है, फिल्म बाजीराव मस्तानी के समय भी तुमने एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी, मेन वियर स्कर्ट।" प्रियंका की इस बात पर रणवीर कहते हैं – बेशक। रणवीर प्रियंका से कहते हैं, "तुम बहुत याद आती हो हमें, जल्दी अपना काम खत्म करके भारत आ जाओ। रणवीर ने पीसी से कहा कि, 'मैं तुमसे बात कर खुश हुआ।” प्रियंका चोपड़ा कहती हैं, 'हां रन्नो, मेरे पास एक प्लान भी है।" प्रियंका ने फिलहाल उस प्लान के बारे में नहीं बताया।

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों विदेश में हैं। वह अपने अगले प्रोजेक्ट ‘क्वाटिंकों’ की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘गली बॉय’ की शूटिंग में व्यस्त हैं।

Thank you @RanveerOfficial for being such a rock star and your message on #InternationalWomensDay is so important and “Intelligent” lol❤ Full discussion on my Instagram story! pic.twitter.com/pJ6Yddiorh