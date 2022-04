आखिर क्यों Priyanka Chopra की मां मधु ने नहीं देखा नातिन का चेहरा, सच सुन हो जाएंगे हैरान

प्रियंका चोपड़ा की मां ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलाशा किया हैं कि वह नानी बनकर काफी ज्यादा खुश हैं लेकिन वह अभी तक अपनी नातिन से नहीं मिली हैं। चलिए जानते हैं कारण...

बॅालीवुड और हॉलीवुड क्यून प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनको पति निक जोनस (Nick Jonas) ने हाल ही में सरोगेसी की मदद से अपने पहले बच्चे का स्वागत किया हैं। बता दे कि उनके बच्चे को लेकर खबर सुन प्रियंका चोपड़ा की मां काफी ज्यादा खुश हुई थी। वहीं खबर यह आ रही हैं कि वह अभी तक अपने नातिन से नहीं मिल पाई हैं।

