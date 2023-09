प्रियंका चोपड़ा की मां मधु का बड़ा खुलासा, परिणीति की शादी में जानें क्या हुआ लेन-देन

मुंबईPublished: Sep 25, 2023 05:17:06 pm Submitted by: Krishna Pandey

Parineeti Chopra and Raghav Chadha got married in Udaipur: राघव-परिणीति की शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए हैं।

परिणीति और राघव ने रविवार को राजस्थान के उदयपुर में शादी की।

Parineeti-Raghav Wedding: परिणीति और राघव की रॉयल शादी में प्रियंका चोपड़ा की मां ने काफी एंजॉय किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर परिणीति के संगीत सेरेमनी से अपनी तस्वीर भी शेयर की थी। परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा की शादी में परिणीति की चचेरी बहन प्रियंका चोपड़ा शामिल नहीं हुई। इस पर अभिनेेत्री की मां मधु ने खुलासा किया कि वह क्‍यों नहीं आ सकीं। जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। साथ ही मधु ने यह भी बताया कि परणीति की शादी में दूल्हा और दुल्हन के परिवार वाले उपहार स्वीकार नहीं कर रहे हैं।