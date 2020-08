Sonu Sood की Priyanka Chopra ने की तारीफ, आंध्र प्रदेश के किसान का नया ट्रैक्टर देख कहा आप पर गर्व है

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए मसीहा (Sonu Sood helped migrants) बनकर आए हैं। अब तक सोनू हजारों लोगों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने प्रवासी रोजगार नाम से एक ऐप (Sonu Sood launched Pravasi Rajgar aap) भी शुरू कर दिया है जिससे वो लाखों लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। सोनू की इस दरियादिली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम हैं। आम जनता-सेलेब्स से लेकर नेता तक उनके काम के कायल (Sonu Sood praised for his work) हो चुके हैं। अब इसी कड़ी में बॉलीवुड के देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने भी सोनू की तारीफ की है। प्रियंका हर हफ्ते जो चीजें उन्हें इंस्पायर्ड करती हैं उसकी लिस्ट (Priyanka Chopra inspired list) बनाती हैं। जिसमें से इस बार सोनू सूद भी उनकी तारीफ में शामिल हैं। प्रियंका ने सोनू की एक किसान की मदद करने पर प्रशंसा (Priyanka Chopra praised Sonu Sood) की है।

After helping so many people affected by the COVID-19 lockdown in India, actor @SonuSood recently sent a tractor to a farmer in Andhra Pradesh who didn’t have money to rent an ox to plough his field. Proud of all the amazing work you're doing Sonu. 🙌 https://t.co/Y16dNV1ymu