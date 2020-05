प्रियंका चोपड़ा के चाचा के साथ चाकू की नोक पर हुई लूट, दिल्ली पुलिस ने मामला किया दर्ज

नई दिल्ली। दिल वालों की दिल्ली अब ऐसा नाम बन चुका है जैसे नाम बड़ा और दर्शन छोटे..क्योकि अब देश की बड़ी अपराधों के नाम से बदमान हो चुकी है। यहां पर बेखौफ होकर आए दिन लूटपाट हत्या जैसी घटनाए अब आम हो चुकी है। इस जगह पर लोग कितने असुरक्षित है, इसके बारे में जानकारी मीडिया के जरिए रोज सुनने को मिल ही जाती है। लेकिन अब इन्ही के बीच लूटपाट की घटना किसी बड़ी सेलिब्रेटी के परिवार के साथ हो जाए, तो आम आदमी के लिए ये सोचने वाली बात हो जाती है।

@DelhiPolice my dad was taking a walk in #policecolony. 2 guys came in a scooter, showed knife and snatched his phone. This is how safe you claim delhi to be. @ArvindKejriwal @CPDelhi