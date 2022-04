Priyanka Chopra ने बेटी की परवरिश को लेकर कही यह बड़ी बात

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड एक्टर निक जोनस हाल ही में एक बेटी के माता पिता बन चुके हैं यह ख़ुशख़बरी ख़ुद कपल ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फ़ैन्स को दी थी। पहली बार प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहा है कि…

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड एक्टर निक जोनस हाल ही में एक बेटी के माता पिता बन चुके हैं। दोनों ने ख़ुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फ़ैन्स को दी थी। बता दें कपल ने सरोगेसी की मदद से बच्चे को जन्म दिया हैं। प्रियंका निक ने जनवरी में यह ख़ुशख़बरी अपने फ़ैन्स को दी थी। अभी तक प्रियंका ने अपने बच्चे का चेहरा अपने फ़ैन्स को नहीं दिखाया हैं। फ़ैन्स प्रियंका चोपड़ा के बच्चे की एक झलक देखना चाहते हैं।

priyanka chopra talk about her daughter for first time