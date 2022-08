बॉलीवुड की ये 4 हसीनाएं आमिर खान के साथ काम करने से कर चुकीं मना, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal singh Chadda) को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक्टर जमकर फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। फिल्म कल यानी 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। लोग आमिक की फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म दी, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ऐसी भी हैं, जो आमिर खान के साथ काम करने से इनकार कर चुकी हैं।

मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान के साथ काम करने को हर बेताब रहता है, लेकिन वहीं बॉलीवुड की 4 हसीनाएं ऐसी भी हैं जो इनके साथ काम करने से मना कर चुकी हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड की टॉप हसीनाओं के नाम शामिल हैं।



प्रियंका चोपड़ा-

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। इन्होंने सिनेमा जगत को बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये आमिर के साथ फिल्म करने से मना कर चुकी हैं। जी हां प्रियंका चोपड़ा को आमिर खान की फिल्म 'गजनी' में काम करने का ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। वो किरदार से खुश नहीं थीं। इसलिए उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया।

