प्रियंका चोपड़ा अपने अजीबोगरीब स्टाइल को लेकर हो चुकी हैं ट्रोल, फिर भी स्टाइल के मामले में नहीं रहतीं पीछे

प्रियंका चोपड़ा अब ग्लोेबल स्टार बन चुकी हैं। लेकिन कई बार वह स्टाइलिश दिखने के चलते कुछ ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिनको लेकर व ट्रॉल होने लगती हैं। चलिए देखते हैं प्रियंका चोपड़ा के कुछ अजीबोगरीब लुक...

Updated: March 26, 2022 11:14:23 am

बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपने लुक को लेकर सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं। बॉलीवुड से निकलकर हॉलीवुड में जाने के बाद उनका लुक पूरी तरह से बदल गया हैं। वो पहले से भी ज़्यादा ख़ूबसूरत और बोल्ड हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कभी-कभार ट्रोलर के निशाने पर आ ही जाती हैं। प्रियंका चोपड़ा के कुछ लुक्स को देखकर उन्हें पहचान पाना हो जाता है मुश्किल।

priyanka chopra trolled many times for her weird fashion