प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने कहा- मानवता के नाते कर्मचारियों, तकनीशियंस, कलाकारों के बकाया का करें पेमेंट

मुंबई। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (इम्पा) ने अपने मेंबर्स से अपील की है कि इंडस्ट्री के कर्मचारियों, तकनीशियंस और कलाकारों को उनका बकाया पेमेंट करें। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में ये लोग नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। इनको राहत के रूप में जल्द से जल्द बकाया भुगतान किया जाना चाहिए।

IMPORTANT... #IMPPA - the producers' association - requests members to clear dues, if any, of employees, workers, technicians and artists... OFFICIAL COMMUNICATION... pic.twitter.com/dUfN2YwGAG