Pulwama Attack: अक्षय कुमार सहित इन सितारों ने शहीदों को किया याद, बोले- हम हमेशा ऋणी रहेंगे

नई दिल्ली: इस साल 14 फरवरी को पूरा देश पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Attack) की दूसरी बरसी मना रहा है। साल 2019 में इसी दिन पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था। इसमें करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। एक आत्मघाती हमलावर ने सुरक्षाबलों को ले जा रही बसों को विस्फोटकों से भरी कार से निशाना बनाया था। इस आतंकी हमले से पूरा देश हिल उठा था। हर किसी ने नम आंखों से शहीदों को विदाई दी। ऐसे में आज इस हमले को दो साल हो जाने पर बॉलीवुड सेलेब्स ने जवानों के बलिदान को याद किया है।

बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्वीट कर जवानों को श्रद्धाजंलि दी। एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने लिखा, ‘पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे वीर सपूतों को याद कर रहा हूं। आपके बलिदान के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे’।

Remembering our bravehearts of #PulwamaAttack, we will always remain indebted for your supreme sacrifice 🙏🏻 pic.twitter.com/WLGQ1QJqIX — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 14, 2021

एक्टर सुशांत सिंह (Sushant Singh) ने लिखा, ‘हम उन 40 भारतीय जवानों की सेवा और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हो गए। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को उन्होंने देश के लिए जान दे दी’।

पुलवामा के शहीदों और उनके परिवारों को नमन। 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼



सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो सवाल पूछते रहिए जब तक जवाब न मिल जाएँ-



१ airlift क्यूँ नहीं किया जवानों को?

२ अग्रिम चेतावनी के बावजूद ये चूक क्यूँ?

३ ३०० किलो military-ग्रेड RDX कहाँ से आया?

४ ज़िम्मेदार कौन?#PulwamaAttack — सुशांत सिंह sushant singh ‏سشانت سنگھ (@sushant_says) February 14, 2021

एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने भी ट्वीट कर शहीद जवानों को श्रद्धाजंलि दी। उन्होंने लिखा, 'पुलवामा हमले के शहीदों को नमन। दो साल पहले इसी दिन 40 जवानों ने हमारे देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। ऐसे बहादुर जवानों और उनके परिवार वालों के साथ हमारी प्रार्थनाएं हैं।'

#PulwamaAttack के शहीदों को नमन🙏 On this day, 2 years back 40 soldiers sacrificed their lives for our nation in pulwama attack . Prayers for the brave souls and their families. We'll always be in debt of yours 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/wU0NDDmkTN — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) February 14, 2021

अभिनेता रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने कहा कि जवानों को बलिदान को कभी भूला नहीं जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'मैं अपने उन बहादुर सैनिकों के सम्मान में अपना सिर झुकाता हूं जिन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए पुलवामा में अपनी जान लगा दी। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे, हम अपने सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता में खड़े हैं, जय हिन्द। #pulwamaattack.'

I bow my head down in respect for our brave soldiers who laid down their lives at Pulwama to keep us safe. We will never forget their supreme sacrifice, we stand in solidarity with our armed forces. Jai Hind 🇮🇳#pulwamaattack pic.twitter.com/EJ7VE19dzv — Riteish Deshmukh (@Riteishd) February 14, 2021