पहले आर. माधवन को ऑफर हुई थी 'गजनी', इस वजह से फिल्म को करने से किया था इंकार

साल 2008 में आई फिल्म ‘गजनी’ ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ये आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों से एक है। फिल्म के गानों को लोग आज भी गुनगुनाते नजर आते हैं। फिल्म में आमिर खान ने जान फूंक दी थी। आमिर की एक्टिंग को खूब सराहा गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि आमिर से पहले ये फिल्म आर. माधवन को ऑफर हुई थी।

गजनी के लिए डायरेक्टर ए. आर. मुरूगादास की पहली पसंद आर. माधवन थे, लेकिन उन्होंने इसे करने से इंकार कर दिया था। हाल ही में माधवन, एक्टर-प्रोड्यूसर सूर्या के एक लाइव इंस्टाग्राम सेशन में अपनी फिल्म ‘राकेट्री: द नंबी इफेक्ट’ को प्रमोट करने पहुंचे थे। इस सेशन में दोनों ने खूब सारी बातें कीं। इस दौरान उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया।

