बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान की आगामी फिल्म 'रेस 3' का टीजर प्रोमों रिलीज हो गया है। इस फिल्म का टीजर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इस टीजर प्रोमो में सलमान खान की आवाज सुनाई दे रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं।

सलमान की आवाज के साथ रेस का ट्यून भी:

फिल्म 'रेस 3' टीजर प्रोमों में जहां एक ओर सलमान की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं 'रेस' सीरीज की सिग्‍नेचर ट्यून भी सुनाई दे रहा है।

ईद पर होगी रिलीज:

खबरों की मानें तो सलमान खान की 'रेस 3' फिल्म ईद के मौके पर 15 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं सलमान खान की दूसरी फिल्म 'दंबग 3' भी दिसंबर में रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है।

आखिरी शेड्यूल की शूटिंग अबूधाबी में:

सलमान की फिल्म 'रेस 3' की शूटिंग अंतिम चरण में हैं। खबरों की मानें तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएंगी। इस फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग अबूधाबी में होगी। जिस वजह से पूरी टीम वहां पहुंच गई है।

नरेंद्र झा भी थे इस फिल्म का हिस्सा:

हाल ही में एक्टर नरेंद्र झा का निधन हो गया है। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई थी। अपनी निधन से पहले नरेंद्र झसा फिल्म 'रेस 3' में काम कर रहे थे। अब देखना होगा कि वह फिल्म में नजर आएंगे या नहीं।

Countdown begins for one of the keenly-awaited movies of 2018... #Race3... #Race3 #Race3ThisEid pic.twitter.com/ED2g8JH6QH