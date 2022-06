फिल्म मेकर्स ने दूसरी ऐक्ट्रेस के ब्रेस्ट और लिप्स से की तुलना, कहा- वो सेक्सी हैं ज्यादा बिकेंगी: Radhika Apte

आज राधिका आप्टे किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अपनी एक्टिंग के बल पर इंडस्ट्री में बड़ा नाम हासिल किया। एक्ट्रेस ने पार्च्ड, सेक्रेड गेम्स, घोल और फोबिया जैसे शो में अपने एक्टिंग टैलेंट को प्रूफ किया है।अब एक इ्ंटरव्यू के दौरान उन्होंने बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट को खोला है और उन्होंने चौकाने वाली बातें बताई हैं।

राधिका ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि जब उनसे बॉडी में बदलाव लाने के लिए कई सर्जरी और बोटोक्स के लिए कहा गया था। ऐक्ट्रेस ने बताया कि हाल ही उन्हें कुछ प्रॉजेक्ट्स से इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी तुलना में दूसरी ऐक्ट्रेस के ब्रेस्ट और लिप्स बड़े थे।

radhika apte reveals she was asked to get breast implants botox