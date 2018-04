भूषण कुमार निर्मित फिल्म 'रेड' 16 मार्च को प्रदर्शित हुयी है। राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी रेड में अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज की मुख्य भूमिका है। फिल्म में अजय एक ईमानदार आयकर अधिकारी की भूमिका में नजर आए। 'रेड' को अपनी दमदार कहानी, स्टारकास्ट और संवाद की वजह से बेहद पसंद किया जा रहा है।

फिल्म 'रेड' ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ही ली। यह फिल्म भारत के साथ साथ ओवरसीज में भी शानदार कमाई कर रही है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 150 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। 'रेड' वर्ष 2018 की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन चुकी है। इससे पूर्व 'पद्मावत', 'सोनू की टीटू की स्वीटी' और 'बागी 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई की है।

Here’s the fourth 💯 cr film of 2018... #Raid crosses ₹ 100 cr mark on Day 22... [Week 4] Fri 43 lakhs. Total: ₹ 100.14 cr. India biz. HIT.



₹ 100 cr Club - 2018#Padmaavat#SonuKeTituKiSweety #SKTKS#Baaghi2#Raid

