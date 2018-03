अजय देवगन की साल की पहली फिल्म 'रेड' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। 1981 की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म ने पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई की है। 'रेड' ने ओपनिंग डे को १२ करोड़ रुपए कमाए हैं।इसके साथ ही 'पद्मावत' के बाद ये साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग मूवी बन गई है। 'पद्मावत' ने पहले दिन करीब २४ करोड़ रुपए कमाए थे।

फिल्म की कहानी

फिल्म १९८१ में लखनऊ में पड़ी हाई प्रोफाइल इनकम टैक्स रेड की सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की कहानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ईमानदार ऑफिसर अमय पटनायक (अजय देवगन) की है, जिसका अपनी ईमानदारी के चलते सात साल में 49 बार ट्रांसफर हो चुका है और इस बार वह ट्रांसफर होकर पत्नी मालिनी (इलियाना डिक्रूज) के साथ लखनऊ आता है। यहां आते ही मुखबिर से टिप मिलती है कि इलाके के सांसद और बाहुबली रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी (सौरभ शुक्ला) के पास ४२० करोड़ रुपए का बिना टैक्स वाला यानी काला धन जमा है। अमय सूचना के आधार पर सबूत जुटाता है। इसके बाद वह हायर अथॉरिटी से रामेश्वर सिंह के घर रेड डालने का वारंट ले आता है और एक सुबह अपनी टीम के साथ रेड डाल देता है। रामेश्वर सिंह अपनी दबंगई से उसे डराने की कोशिश करता है, पर अमय का विश्वास और हौसला नहीं डगमगाता। इधर, रामेश्वर रेड रुकवाने की कोशिश में लगा रहता है। इसके बाद कई ट्विस्ट्स के साथ कहानी अंजाम तक पहुंचती है।

