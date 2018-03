सच्ची घटना पर आधारित अजय देवगन की फिल्म 'रेड' बॉक्सऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। 4 दिनों में फिल्म ने तकरीबन 47 करोड़ रुपए कमा लिए है। 'रेड' जिस तरह से कमाई कर रही है उससे लगता है कि जल्द ही फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े तक भी पहुंच जाएगी। फिल्म में सभी को अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की अदाकारी पंसद आई है। अजय देवगन जहां ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर के रोल में हैं तो वहीं सौरभ शुक्ला एक भ्रष्ट बाहुबली नेता के किरदार में।

#Raid is SUPER-STRONG on Mon... An indicator that the film will sustain very well on weekdays... Current trending suggests ₹ 64 cr [+/-] Week 1, which is EXCELLENT for a non-masala film... Fri 10.04 cr, Sat 13.86 cr, Sun 17.11 cr, Mon 6.26 cr. Total: ₹ 47.27 cr. India biz.