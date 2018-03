सिंघम स्टार अजय देवगन की फिल्म 'रेड' ने सिनेमाघरों में धमाकेदार ओपनिंग की है। फिल्म ने पहले ही दिन तकरीबन 10 करोड़ रुपए बटोर लिए है। अजय देवगन की साल की यह पहली फिल्म है। मूवी में अजय देवगन ने एक इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभाया है। इससे पहले अजय ने कई बार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है, लेकिन यह पहली बार होगा कि अजय , इनकम टैक्स ऑफिसर के किरदार में हैं। दर्शकों को अजय का ये अवतार काफी पंसद आ रहा है। फिल्म के अगर अभी तक के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने कुल 23.90 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

#Raid shows a WONDERFUL 38.04% GROWTH on Day 2... Strong word of mouth is resulting in enhanced footfalls and BO numbers... Biz on Sun should be SUPER-STRONG too... Fri 10.04 cr, Sat 13.86 cr. Total: ₹ 23.90 cr. India biz.

ट्रेड पंडितों का अनुमान

ट्रेड पंडितों का मानना था क‍ि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और पहले वीकेंड पर ही फिल्म की कमाई 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। ‘रेड’ देशभर में 3400 स्क्रीन्स के साथ रिलीज हुई है।

विदेशों में भी अच्छी कमाई

अजय की फिल्म विदेश में भी अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म नें ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमरीका तक शानदार ओपनिंग की है।

#Raid works for two major reasons: Watertight screenwriting + sharp performances [Ajay Devgn and Saurabh Shukla are brilliant]… The face-off between the two is the USP... Ileana is decent... Amongst the supporting cast, actor portraying Saurabh Shukla’s mother is tremendous...