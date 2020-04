एक्टर एजाज खान ने किया फेसबुक लाइव, सोशल मीडिया पर गिरफ्तार करने की उठने लगी मांग

नई दिल्ली। टीवी शो बिग बॉस ( Bigg Boss ) फेम एक्टर एजाज खान ( Ajaz Khan ) हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार वो अपने बयानों के चलते जेल भी हो आए हैं। वहीं अब एक बार फिर से एजाज सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें एजाज मुसलमानो से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। वीडियो में कई तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिस वजह से हम वीडियो को दिखा नहीं सकते हैं। आइए आपको बतातें हैं कि आखिर ऐसा क्या बोला एजाज ने कि अब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ रहा है।

दरअसल, बीते दिन यानी की बुधवार रात 12:30 बजे उन्होंने फेसुबक लाइव किया था। उन्होंने लाइव में मुसलमानों को लेकर कई बातें कही। लाइव में उन्होंने कहा कि चींटी मर गई, मुसलमान जिम्मेदार..हाथी मर गया मुसलमान जिम्मेदार है। दिल्ली में भूकंप आया सारे मुसलमान जमीन के नीचे घुसे और हिले तो भूकंप आ गया… यानी हर बात के लिए मुसलमान को ही जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने जनता से लाइव में प्रश्न पूछते हुए कहा-लेकिन कभी सोचा है कि आखिर ये कौन है? जो ये साजिश कर रहे हैं। वीडियो में एजाज ने इन सब चीज़ों के लिए राजनीतिक पार्टी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि ये एक साजिश है जिससे कोरोना से ध्यान हटाने के लिए सभी लोगो का ध्यान सांप्रदायिक जैसे गंभीर मुद्दे की ओर जाए। वीडियो के अंत में उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो देश में ऐसा कर रहे हैं। उन सबको ही कोरोना हो जाए।

Dear @MumbaiPolice #अरेस्ट_एजाज_खान

The serial offender is spreading communal hatred openly. Why is this 'दौ कोड़ी का एक्टर' roaming free?



https://t.co/XIWuJ8Yr9s#अरेस्ट_एजाज_खान