राजस्थान पत्रिका का रेडियो 'FM Tadka' दिलाएगा आर्टिस्ट को नई पहचान, 'Tadka Mic' पर गुजेंगी सुरीली आवाज़ें

नई दिल्ली। कलाकार को उसकी पहचाने दिलाने ( Make the artist recognize him) के लिए वैसे तो कई सारे मंच मौजूद है, लेकिन मुश्किल है तो वह है एक लंबा सफर। जिसे तय करने के लिए एक कलाकार को कई परेशानियों ( Artist Problems ) का सामना करना पड़ता है। सफलता को पाने के लिए इस राह में जहां एक ओर कई लोग सफलता हासिल कर लेते हैं तो वहीं दूसरी ओर कई आर्टिस्ट गुमनामी ( Artists live in oblivion ) की दुनिया में छिप जाते हैं। वहीं इस बीच अब राजस्थान पत्रिका के FM Tadka ( Rajasthan Patrika FM Tadka ) ने नए कलाकारों के लिए एक नया मंच आयोजित किया है। जिसका नाम है 'Tadka Mic'।

अब FM Tadka ऐसे आर्टिस्ट ( Fm Tadka New Platform ) को हीरो बनाने जा रहा है। जिनके पास बेहद ही सुरीली आवाज़ का हुनर तो है, लेकिन कोई मंच नहीं हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई ऐसे नए कलाकारों का जन्म होगा जो अपने नए गानों के जरिए नई सुबह का आगाज़ करेंगे। इस शो पर हर एक घंटे में नई आवाज़ से श्रोताओं ( Radio Audience ) का मनोरंजन किया जाएगा। यही नहीं बल्कि नए गाने का launch Radio, Print और Digital Platform पर भी किया जाएगा।

FM Tadka के इस आइडिया को कई बड़े सिगंर्स ( Bollywood Singers Congratulate ) से सराहना मिली है। ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। जिसमें इंडस्ट्री के जाने-माने प्लेबैक सिंगर शाहिद माल्या ( playback singer Shahid Mallya ), मशहूर गायिका मधुश्री ( Singer Madhushree ), गजेंद्र कुमार ( Gajendra kumar ), जैसे कई दिग्गजों कलाकारों ने इस प्लेटफॉर्म के शुरू होने से नए कलाकारों को मिलने वाली पहचान और तरक्की पर खुशी जताई।

कभी नीम नीम कभी शहद शहद ( Kabhi Kabhi Neen Neem Shahad Shahad ) जैसे मधुर गाने से इंड्स्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली गायिका मधुश्री ने TADKA MIC के लॉन्च होने पर शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि "हम सिंगर्स की ज़िन्दगी में MIC की जगह बहुत Special होती है,तो इसी MIC को लेकर FM TADKA पर बहुत जल्द आ रही हूँ,अपने चाहने वालों से मिलने...। वहीं गायक शाहिद माल्या ने बताया कि "सारी पैकिंग हो चुकी है और टेस्टिंग चल रही है बस कुछ दिनों में, मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा... Not physically but मेरे गानों के ज़रिये, एक Artist को और क्या चाहिए, ये MIC जो मिल चुका है, तो करिये थोड़ा-सा इंतज़ार, मेरे नए गानों का, only on FM TADKA।"

गौरव एस करीर ( Gaurav S Karir ) जो कि FM Tadka को नेशनल प्रोग्रामिंग हेड ( National Programming Head ) हैं। उन्होंने पूरे शो के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि रेडियो की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा क़दम है, क्योंकि हम Tadka के Music का DNA बदलने जा रहे हैं… हम नए Talent को भी जगह देंगे और वर्तमान में बड़े नामों को भी अपना दायरा बढ़ाने का मौक़ा मिलेगा। नए रूप में सामने आये FM TADKA के इतिहास में अभी तक आपने Tadka कलाकार, Tadka Jamm Studio, Tadka Soul Studio जैसे Music Properties का लुत्फ़ उठाया… इसी रास्ते पर FM Tadka का अगला क़दम है, ‘Tadka MIC’।