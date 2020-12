Rajinikanth को कैसे मिला साउथ के भगवान का दर्जा? बेहद कम उम्र में शुरू कर दिया था कुली का काम

नई दिल्ली | साउथ और बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। हर साल की तरह 12 दिसंबर को रजनीकांत अपना 70वां जन्मदिन (Rajinikanth Birthday) मनाएंगे। रजनीकांत का स्टारडम सिर्फ टॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी कायम है। वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें फैंस सिर्फ उनकी फिल्मों की वजह से ही भगवान नहीं मानते हैं बल्कि लोगों की भलाई करने के लिए भी उन्हें ये दर्जा दिया गया है। रजनीकांत आज जिस मुकाम पर हैं उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है।

रजनीकांत को उनके फैंस थलाइवा (Thalaiva), साउथ के भगवान जैसे तरह-तरह के नामों से बुलाते हैं। उनका अपना एक अलग स्टाइल है जिसके फैंस दीवाने हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब रजनी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। रजनीकांत की मां रमाबाई का निधन तब हुआ जब वो मात्र 4 साल के थे। बैंगलोर के एक गरीब परिवार में जन्मे रजनी अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। पिता पुलिस में कॉस्टेबल थे। घर की खस्ता हालत देखकर रजनीकांत ने बेहद कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। रजनी ने इस दौरान बस कंडक्टर की नौकरी करने से लेकर कुली तक का काम किया।

