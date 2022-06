'जब कोई मुझे कॉमेडियन कहता है तो खुशी नहीं होती, लगता है किसी ने छोटी कैटेगरी में डाल दिया हो' : राजपाल यादव

अभिनेता राजपाल यादव आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अपनी एक्टिंग के बल पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। इन दिनों वह अपनी फिल्म 'अर्ध' को लेकर चर्चा में हैं। राजपाल दो सौ से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और राजपाल ने ज्यादातर फिल्मों में कॉमेडी किरदार निभाए हैं। हालांकि अभिनेता को कॉमेडियन टैग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा हम नहीं एक्टर ने खुद कहा है।

राजपाल ने कहा 'मैंने सिर्फ लीड रोल ही किए हैं। कुछ किरदारों की अवधि ज्यादा होती है और कुछ की मजबूती ज्यादा होती है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं सपोर्टिव रोल कर रहा हूं। निर्देशकों के मुताबिक भी हम सभी कैमरा के आगे स्टूडेंट्स हैं। इसलिए जब कोई मुझे कॉमेडियन कहता है तो खुशी महसूस नहीं होती। जब लोग मुझे इसी रूप में प्यार देना चाहते हैं तो मैं इसके लिए दुखी भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा नाम एक कॉमेडियन के रूप में बहुत छोटी कैटेगरी में डाल दिया गया है।'

