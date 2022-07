गाड़ी की सीट पर लेटकर Rakhi Sawant ब्वॉयफ्रेंड आदिल संग करने लगी ऐसी हरकत, वीडियो देख लोग बोले-'बेशर्म'

बॉलीवुड की ‘ड्रामा क्वीन’राखी सावंत अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वो इसे खूब इन्जॉय कर रही हैं। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ स्पॉट की जाती हैं। हाल ही में वो बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी संग गाड़ी में सैर करती दिखीं।

जहां राखी हो वहां एंटरटेनमेंट मिलना तो लाजमी है। वो जहां भी जाती हैं एंटरटेनमेंट का तड़का लगा ही देती हैं। बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी संग सैर पर निकली राखी ने गाड़ी में कुछ ऐसा कर दिया कि लोग देखकर दंग रह गए कि ये कर क्या रही हैं। उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल में वीडियो में राखी सीट को पीछे करके उसपर लेटती हैं और कमर का हिस्सा उठाकर उसे मटकाने लगती हैं। मतलब इससे ये तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राखी कहीं भी और कभी भी डांस कर सकती हैं, लेकिन उनक ये डांस थोड़ा अजीब लग रहा है।

