जब राखी ने आलिया-रणबीर को बधाई देते हुए खुद को बताया मासी तो लोग बोले- 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना'

जब से आलिया भट्ट ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सुनाई है तब से फैंस से लेकर सेलेब्स तक की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर कोई इस खबर से जितना खुश है उतना ही हैरान भी है। खैर आलिया और रणबीर के पेरेंट्स बनने की खबर जानकर फैंस बेहद खुश हो गए हैं, इस खबर के बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया है।

आलिया भट्ट के पोस्ट के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई इस समय एक्साइटमेंट में फूले नहीं समा रहा है। इस बीच राखी सावंत का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वो इस वीडियो में आलिया को बधाई दे रही हैं, लेकिन इसके चलत वो ट्रोलिंग का शिकार हो गईं।

rakhi sawant gets brutally trolled for calling masi on alia pregnancy