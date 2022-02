राखी सावंत को एक महिला ने डायलॉग सुना सलमान से मिलवाने की करनी लगी ज़िद; देखें वीडियों

एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत से एक महिला मिलने पहुंची। जिसके बाद उस महिला ने राखी सावंत को कहा कि मैं अपना डायलॉग आपको सुनाना चाहती हूं। डायलॉग सुनाने के बाद वो महिला सलमान से मिलने की ज़िद पर अड़ गई। जानिए फिर क्या हुआ।

बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट क्वीन अपनी शादी को लेकर लंबे समय से सुर्ख़ीयों में बनी हुई हैं। राखी अक्सर अपनी बेबाक़ अंदाज़ से सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं। लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पति रितेश के साथ मिल कर वह काफ़ी ज़्यादा धूम रही हैं। राखी अक्सर अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करते दिखती हैं। हालाँकि को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जिम के बाहर भी मीडिया उनके पीछे लगी रहती हैं।

