Adil Khan से भरा Rakhi Sawant का मन! कहा- '35 रुपये का प्रसाद चढ़ाया तो ऐसा मिला, 1000 रु का चढ़ाती तो...'

ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान (Adil Khan Durrani) के साथ अपने रिश्तों को लेकर बेहद सुर्खियां बटोर रही हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वो इसे खूब इन्जॉय कर रही हैं। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ स्पॉट की जाती हैं। हाल ही में कपल को फिर से स्पॉट किया गया, लेकिन इस बार राखी कुछ ऐसा बोल गई जो सुर्खियों में बना हुआ है।

हाल ही में नाग पंचमी के मौके पर कपल स्पॉट हुआ। जैसे ही पैपराजी ने उन्हें देखा उन्हें घेर लिया। दोनों बस खड़े ही हो रहे थे कि राखी ने आदिल का मजाक बनाते हुए कहा कि उन्होंने 35 रुपये का प्रसाद भगवान को चढ़ाया इसलिए ऐसा बॉयफ्रेंड मिला। ज्यादा पैसे का चढ़ाती तो और अच्छा मिलता। राखी ने कहा, ''और जब ये मिले तो में कहा कैसे मिले। जैसे प्रसाद चढ़ाया 35 रुपये तो वही मिलेगा ना... 200 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये के चढ़ाती तो और अच्छे हो जाते।''

