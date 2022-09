बॉयफ्रेंड आदिल संग हिजाब में दिखीं राखी सावंत, क्या एक्ट्रेस ने बदल लिया है अपना धर्म?

बॉलीवुड की ‘ड्रामा क्वीन’राखी सावंत इन दिनों अपनी लव लाइफ को खूब एन्जॉय कर रही हैं। एक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ स्पॉट की जाती हैं। एक्ट्रेस कई बार आदिल से निकाह करने की इच्छा जताई है। राखी ने एक बयान में कहा था कि वो 'बिग बॉस 16' में आदिल के साथ निकाह करना चाहती हैं और अब इस बीच एक्ट्रेस हिजाब में नजर आई हैं। ये फोटो देखने के बाद हर कोई हैरान है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक्ट्रेस ने धर्म बदल लिया है?

इन दिनों राखी सावंत आदिल के प्यार में डूबी नजर आ रही हैं। उनकी हर बात में उनके बॉयफ्रेंड का जिक्र जरूर होता है। जब से उन्हें आदिल दुर्रानी से प्यार हुआ है तब से वो बिल्कुल बदल चुकी है इस बात अंदाजा आप उनकी लेटेस्ट फोटो से लगा सकते हैं। हाल ही में राखी सावंत ने अपने एक वीडियो के जरिए शेयर किया है, जिसमें वो हिजाब पहने हुए दिखाई दी हैं।

Rakhi Sawant seen in hijab with boyfriend Adil