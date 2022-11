गोल्डन टॉयलेट देख पगलाईं राखी सावंत, कमोड पर बैठकर बनाया वीडियो!

Submitted by:

ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत अक्सर अपनी हरकतों के चलते लाइमलाइट में रहती हैं कभी अपने प्यार आदिल को लेकर तो कभी बयानों को लेकर। अब अदाकारा का एक और फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख आपकी हंसी छूट जाएगी।

rakhi sawant rakhi sawant surprised to see golden toilet in dubai