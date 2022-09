आलिया भट्ट को देख बौखलाईं राखी सांवत, चट शादी पट बच्चा चाहती हैं एक्ट्रेस, कहा-'शादी के दिन ही...'

इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत (Rakhi Sawant) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। ये जहां भी जाएं एंटरटेनमेंट इनके पीछे पीछे चलता है। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वो इसे खूब इन्जॉय कर रही हैं। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ स्पॉट की जाती हैं साथ ही उनके साथ शादी की इच्छा जताते नजर आती हैं।

जहां राखी हो वहां एंटरटेनमेंट मिलना तो लाजमी है। वो जहां भी जाती हैं एंटरटेनमेंट का तड़का लगा ही देती हैं, लेकिन इन दिनों अदाकारा आदिल के प्यार में रंगी हुई हैं। जहां भी जाती हैं उनके बारे में ही बात करती नजर आती हैं। हाल ही में एक चैट शो के दौरान राखी ने आदिल के साथ फैमिली प्लानिंग को लेकर बात की है।

rakhi sawant wants baby just after marriage inspired from alia bhatt