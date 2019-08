View this post on Instagram

मेरे गाँव की इस देवी ने ,मेरे जाँलेवा स्ट्रगल के दिनों , अपने रेल्वे क्वॉर्टर की बाल्कनी मैं रहने को जगा दी थी मुझे . हर साल राखी बाँधती थीं . ये नहीं रहीं . राखी के दिन बहुत याद आती है इनकी . देश , दुनियाँ की तमाम बहनों को , राखी के शुभ दिन पर जी जान से प्यार दुआएँ 👋👋👋👋👋👋🌹