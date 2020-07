हर कोई कर रहा है Amitabh Bachchan के लिए दुआ, लेकिन राम गोपाल वर्मा बोले- मैं आपके लिए दुआ नहीं करूंगा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Covid Positive) कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल (Nanavati Hospital) में भर्ती कराया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा है। बिग बी के कोरोना संक्रमित होने के कुछ देर बाद खबर आई कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में हर कोई सोशल मीडिया पर दोनों के जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। अब डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अमिताभ बच्चन के लिए ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना के लिए दुआ करूंगा।

राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट (Ram Gopal Varma Tweet) किया है जिसमें उन्होंने लिखा, ‘सरकार मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोरोना को लात मारकर और मज़ूबती से वापसी करेंगे, जैसा आपने हमेशा किया है। मैं आपके लिए दुआ नहीं करूंगा, लेकिन मैं कोरोना के लिए जरूर दुआ करूंगा, जो जल्द ही आपकी प्रताड़ना से जरूर मरेगा'।

SARKAAAR am sure u will kick Corona on its butt and come back more stronger than ever like u always did ..I wont pray for u, but I will pray for the Corona who will surely die in its assault on u🙏🙏🙏 https://t.co/AmGcJSBgpA