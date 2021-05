राम गोपाल वर्मा ने अपनी मां के लिए लिखा 'अनहैपी मदर्स डे'

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा अपनी शानदार फिल्मों के साथ-साथ अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वह जब भी कोई ट्वीट करते हैं। वह चर्चा में आ जाते हैं। वहीं बीते दिन यानी कि 9 मई को देशभर में मदर्स डे को सेलिब्रेट किया गया। इस पोस्ट में राम गोपाल वर्मा ने अपनी ही मां का नाम मेंशन नहीं किया। यही वजह है कि उनका यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है।

All mothers keep giving births, but I want to wish only those mothers who gave birth to quality products, but definitely not to my mother who gave birth to a good for nothing bum like me ..Hey mom, I wish u a very UNHAPPY MOTHER’S DAY because I never gave u a days happiness !