रामायण सीरीयल में सीता का किरदार निभा पॉपुलर हुई दीपिका को मिली बड़ी फिल्म, वीडियो-फोटोज हुए वायरल

मुंबई। देश के सबसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में से एक रामानंद सागर की 'रामायण' ( Ramayana Serial ) में सीता ( Sita ) का रोल निभाकर पॉपुलर हुई एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ( Deepika Chikhalia ) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अब दीपिका को एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला है। ये मूवी नवंबर में रिलीज होगी।

रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका एक जमाने में आदर और सम्मान के साथ लिया जाने वाला नाम था। वजह थी उनका सीता का किरदार निभाना। इस रोल के चलते उनकी घर-घर में पूजा की जाने लगी। लोग उन्हें देवी के रूप में देखने लगे। इसी तरह इस सीरियल में राम बने अरुण गोविल को भी आशातीत लोकप्रियता मिली।

अब दीपिका को 'दीनदयाल एक युग पुरुष' ( Deendayal - Ek Yug purush ) में अहम रोल मिला है। जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंंडित दीन दयाल उपाध्याय पर के जीवन पर आधारित इस बायोपिक में दीपिका पदमा सिंह के किरदार में नजर आएंगी। इस मूवी का ट्रेलर सामने आ चुका है। मूवी की रिलीज डेट 15 नवंबर है। इससे पहले दीपिका ने पिछले साल गुजराती मूवी 'नटसम्राट' में काम किया था।

Trailer of Pdt. Deendayal Biopic. Under the banner of Arius Creatives, Producer Resham Sahu Written by Dhiraj Mishra and Directed by Manoj Giri . Actors Anita Raj , Dipika Chikhlia, Imran Hasnee will be seen important roles. Releasing on 15th Nov 2019https://t.co/l7gtL3PtMt pic.twitter.com/uSdh6kSRNO