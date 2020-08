कोरोना की अफवाह पर बोले फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा, मैं जबरदस्त फिट हूं

मशहूर फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कोविड-19 नहीं है। वह बिल्कुल फिट है। दरअसल वह तेज बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। "मेरे खिलाफ कुछ मीडिया आउटलेट्स में सामने आई अफवाहों के चलते मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से फिट हूं।" इसके साथ ही उन्होंने अपने फॉलोअर्स को मैसेज भी दिया है, उन्होंने लिखा है। "ऐसी कुछ अफवाहें है कि मुझे बहुत तेज बुखार है, लोगों को लग रहा होगा कि शायद यह कोरोना है या कुछ और लेकिन सच तो यह है कि मैं जबरदस्त फिर हूं।"

यह वीडियो फिल्म मेकर ने एक्सरसाइज करते हुए बनाया है। जिसमें वे अपने डोले दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैं फिट हूं। फिल्म मेकर वर्मा ने अपनी नई फिल्म डेंजरस के बारे में बताया कि यह फिल्म एक लेस्बियन लव स्टोरी है। जिसमें नैना गांगुली और अप्सरा रानी काम कर रही है। उन्होंने इस फिल्म के बारे में बताया कि यह फिल्म एक क्राईम ड्रामा है और इस फिल्म में काफी त्रासदी भरी और रोमांचित कर देने वाली लव स्टोरी देखने को मिलेगी।

In the wake of malicious rumours from some media outlets like one below, just wanted to clarify to whoever concerned that I am SUPER FIT https://t.co/xajKM11Z1w pic.twitter.com/FB2Q1gaTtN