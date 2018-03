भल्लालदेव ने अपने फैंस को दिया तोहफा, एक बार फिर लौटी हाथी मेरा साथी मूवी लेकिन इस अंदाज में

बाहुबली फिल्म से फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले भल्लालदेव यानी राना दग्गुबाती का जन्मदिन है। साउथ की फिल्मों के ये प्रसिद्धि ऐक्टर राणा दग्गुबाती कल 33 साल के हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक अनोखा तोहफा दिया। जी हां उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'हाथी मेरे साथी' का पोस्टर ट्विटर पर लॉन्च किया।

इससे पहले भी वो कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवा चुकें हैं।

आपको बता दें कि एक एक्टर के साथ—साथ एक बेहतरीन फोटोग्राफर और निर्माता भी हैं। उन्होंने कई भाषओं की फिल्मों जैसे तेलुगू सिनेमा, तमिल सिनेमा और हिंदी सिनेमा में काम किया है।

कहानी बयां करता फिल्म का पोस्टर

उनकी आने वाली फिल्म के बारे में अभी आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी नहीं है। यहां तक उनकी फिल्म के पोस्टर से फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा पता चल रहा है। उनकी फिल्म के केवल फिल्म का नाम और हाथी के दो दांत नजर आ रहे हैं। पोस्टर का बैकग्राउंड हाथी की स्किन की तरह है, इन सभी से पता चलता है कि फिल्म हाथी की कहानी पर आधारित होगी।

My next is on its way!! #HaathiMereSaathi first look on January 1st 2018!! pic.twitter.com/OqOpdrIKqR