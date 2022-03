रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस तारीख को थामेंगे एक दूसरे का हाथ, सामने आई वेडिंग डेट!

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की ख़बरें अक्सर सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं। अब ख़बरें आ रही है कि रणबीर आलिया इसी साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इसके लिए पूरा कपूर ख़ानदान तैयारियों में जुट गया हैं।

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आलिया भट्ट और एक्टर रणबीर कपूर पिछले कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता हैं। दोनों के फ़ैन्स दोनों की शादी को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए कपूर ख़ानदान में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।

ranbir kapoor and alia bhatt might get married in april