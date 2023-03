'तू झूठी मैं मक्कार' फिल्म के निर्देशक ने किया खुलासा, रणबीर कपूर ने अब तक नहीं ली अपनी फीस

Tu Jhoothi Main Makkaar: लव रंजन के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' सिनेमाघरों में छाई हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर ने रणबीर के की तारीफ की है।

Ranbir Kapoor has 'still not taken his money from me': Tu Jhoothi Main Makkaar director Luv Ranjan