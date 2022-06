आलिया से पहले रणबीर कपूर की इस लड़की से हो चुकी है शादी? एक्टर ने पहली बार बताया 'पहली पत्नी' का सच

बॉलीवुड के क्यूट कपल कहे जाने वाले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने हाल ही में शादी की थी। दोनों पिछले करीब पांच साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन क्या आपको पता है कि रणबीर कपूर कि इससे पहले भी एक शादी हो चुकी है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं।

जी हां ऐसा हम नहीं बल्कि खुद एक्टर ने बताया है। अब रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी इस पहली पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रणबीर ने अपने बारे में गूगल किए जाने वाले सबसे मजेदार सवालों के जवाब दिए। इन्हीं में से एक सवाल उनकी पहली वाइफ को लेकर भी था। इसी बारे में रणबीर ने कई साल पहले का एक किस्सा सुनाया, जो उनकी एक क्रेजी फीमेल फैन से जुड़ा हुआ था।

