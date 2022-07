Alia Bhatt और Ranbir Kapoor आने वाले बच्चे के लिए अभी से बना रहे हैं ये खास चीज, जानें क्या है कपल का सरप्राइज प्लान?

जब से बॉलीवुड की अदाकारा Alia Bhatt ने प्रेगनेंसी की खबर शेयर की है तब से वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। मॉम-टू-बी आलिया भट्ट अपनी प्रेग्नेंसी एन्जॉय कर रही हैं। साथ ही साथ वो काम भी कर रही हैं। वहीं डैडी बनने जा रहे रणबीर कपूर भी काफी खुश हैं। दोनों बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, जिसे लेकर वो काफी तैयारियां भी कर रहे हैं। आने वाले बच्चे के लिए कपल एक खास चीज बना रहे हैं।

रणबीर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्होंने और आलिया भट्ट ने अपने होने वाले बेबी के लिए नर्सरी बनाना भी शुरू कर दिया है। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान रणबीर कपूर ने बताया कि उन्होंने और आलिया ने अपने होने वाले बेबी के लिए नर्सरी बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही दोनों उसके लिए सभी मस्ती भरे काम कर रहे हैं। ये एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और टेंशन एक ऐसी चीज है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। वह अपने बेबी के आने की जोरों-शोरों से तैयारियां कर रहे हैं और इस सपने को जी रहे हैं। दोनों बस समय के साथ चल रहे हैं।

