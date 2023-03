पिता के गुजर जाने से अपनी जिंदगी में आए बदलावों पर रणबीर कपूर ने की बात, कहा - 'मेरी आंखों के सामने कई...'

Ranbir Kapoor On Losing Dad Rishi Kapoor: 40 वर्षीय रणबीर कपूर ने अपने पिता ऋषि कपूर को अप्रैल 2020 में कैंसर के कारण खो दिया था। उन्होंने पिछले सितंबर में अपने पहले ऑन-स्क्रीन सहयोग 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिव' की रिलीज़ से पहले लॉन्गटाइम पार्टनर आलिया भट्ट से शादी कर ली। साल और वे नवंबर में बच्ची राहा के माता-पिता बने। रणबीर का कहना है कि इन क्षणों ने उन्हें जीवन की बेहतर समझ दी है।

Ranbir Kapoor Says The Incident Of Loosing One Of Your Parent Brings Family Closer