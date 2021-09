मेज के नीचे से घुसकर टीतर की टांगे घुरते थे रणवीर कपूर, मां नीतू से शिकायत करने के लिए बुलाया स्कूल

नई दिल्ली। रणबीर कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। वैसे तो रणबीर कपूर का पूरा खानदान फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, लेकिन रणबीर कपूर ने अपने दम पर इस इंडस्ट्री में नाम कमाया। रणबीर कपूर का नेचर काफी नटखट किस्म का है। कई अभिनेत्रियों संग उनका अफेयर भी रह चुका है। वैसे आपको बता दें बचपन से ही रणबीर कपूर काफी शरारती रहे हैं। रणबीर के बचपन के स्कूल का एक किस्सा खूब मशहूर है। जिसमें बताया जाता है कि कैसे स्कूल में अपनी टीचर की टांगे घूरा करते थे।

