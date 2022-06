नकली बाल लगाते हैं रणबीर कपूर? वायरल वीडियो बना सबूत!

रणबीर कपूर की गिनती हैंडसम एक्टर्स में की जाती है। हर कोई इन्हें कॉपी करना चाहता है। उनके लुक्स, उनके काले बाल और उनकी एक्टिंग सभी को पसंद है। हाल ही में एक्टर को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। अनुमान लगाया जा रहा है वह लव रंजन की फिल्म की शूटिंग के लिए स्पेन रवाना हुए हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

यहां उन्हें ऑल ब्लैक कलर के कैजुअल अटायर में देखा गया। हर कोई उनके लुक की तारीफ कर रहा है, लेकिन इस दौरान कुछ और भी सुनने को मिल रहा है। इस बार एक्टर के वायरल वीडियो के कमेंट बाक्स में तारीफों के आलावा कुछ और देखने को भी मिला जो शॉकिंग था।

ranbir kapoor video goes viral users commented he is using wig