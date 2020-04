कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने फिर साधा तापसी पन्नू पर निशाना, कहा-बी ग्रेड एक्ट्रेस

दुनियाभर में कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है। देश में इसके चलते 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि रविवार को रात 9 बजे लाइट बंद करें। दीपक, मोमबत्ती और टॉर्च जलान की अपील की। उन्होंने ऐसा पूरे देश को कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एकजुट करने के लिए कहा है।

पीएम की अपील के बाद कई लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। इसी कड़ी में एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी अपना उत्साह जताया। कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल को तापसी का ट्वीट रास नहीं आया। उन्होंने तापसी को खरी-खोटी सुना दी है। तापसी ने ट्वीट कर पीएम मोदी की पहल पर कुछ ऐसा रिएक्ट किया था।

New task is here ! Yay yay yayy !!!