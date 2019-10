आलिया और वरुण का कंगना की बहन रंगोली ने उड़ाया मजाक, कह डाली ये बात, सुनकर आपको भी नहीं होगा यकीन

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनोत की बहन रंगोली चंदेल अपनी बेबाकी के लिए काफी मशहूर हैं। रंगोली अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी राय देती रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना निशाना बनाया है। हाल ही मुंबई में आयोजित 21वें जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2019 के पैनल में आलिया और वरुण धवन की उपस्थित रंगोली को रास नहीं आई। रंगोली ने ट्विटर पर आलिया और वरुण पर जमकर हमला बोला।

जियो मामी फेस्टिवल 2019 के दौरान आलिया ने वरुण को कॉल कर कहा कि कुछ इंटेलीजेंट बोलो क्योंकि वह मामी फिल्म फेस्टिवल में मौजूद है। जबकि वरुण को लगा कि ये कोई प्रेंक कॉल है। यह मजाक रंगोली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने वरुण और आलिया पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए किटी पार्टीज बन गए है।

. @Varun_dvn steals the moment with a phone call to The Big Talkers. A welcome distraction we think. And, this only happens at #JioMAMIMovieMelawithStar @aliaa08 @karanjohar #KareenaKapoorKhan #JioMAMIwithStar2019 pic.twitter.com/L208jfUMql

Two members of Movie Mafia were prormoted at #JioMAMIMovieMelawithStar ,without even their presence!! Both #VarunDhawan and #RanveerSingh, and hence now its proved @anupamachopra ,@FilmCompanion are truly the official partners of Movie Mafia !!Well done Guys #JioMAMIwithStar2019 https://t.co/V6c6flggWP